Энергетика
REGNUMНефть пытается расти на фоне позитивной статистики из Китая
Нефтяные цены 4 сентября пытаются расти на фоне выхода позитивной статистики из Китая, где сектор услуг растет рекордными за последние три месяца темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
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Экономика
Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско
Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО.
РБК 12:57
Космос
Эксперты защитили эскизный проект телескопа WFIRST
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили об успешном завершении стадии защиты эскизного проекта телескопом WFIRST.
Rusargument 11:56
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Футбол
«Ювентус» пытался приобрести Зинченко
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.
Спорт-Экспресс 09:22
Армия и оружие
ВВС США хотят приобрести пусковые установки, копирующие С-300
Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.
Военное дело 00:44
Музыка
Михаил Боярский выпустил клип на песню «Хорошего Питера»
Знаменитый актер, певец и музыкант Михаил Боярский записал песню, посвященную Санкт-Петербургу и своему любимому футбольному клубу «Зенит».
Телепрограмма 03:58
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Политика
Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу
Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.
Lenta.ru 10:12
Политика
В Киеве раскритиковали предложение по особому статусу в Евросоюзе
Незалежная активно работает над тем, чтобы стать полноправным членом ЕС, что является стратегической целью Киева.
Утро.ru 12:01
Театры
Дмитрий Певцов сыграет Сталина в спектакле Марка Захарова
News.ru вчера в 11:34
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.
РБК 12:10
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Политика
Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 05:26
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru 12:55
Происшествия
Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР
Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.
РЕН ТВ 12:46
Хоккей
«Трактор» проиграл СКА в овертайме
Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
Челябинский обзор 12:29