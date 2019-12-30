Энергетика

News.ruNews.ruНефть дорожает на фоне данных о снижении запасов в США

Нефть продолжает дорожать 30 декабря после подъёма цен 27 декабря до максимума с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в Соединённых Штатах.
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Нефть пребывает в «предновогоднем умиротворении»

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«Нас ждет нефтяное цунами»

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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Газета.Ru 13:41
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

РБК 01:58
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
REGNUM 13:15
Происшествия

СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии

Российская газета 07:17
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Интерфакс 12:18
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru 11:33
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Мой Брянск 04:46
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ 05:51
Армия и оружие

Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем

Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Вестник Кавказа вчера в 08:14
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Футбол

«Реал» продлит контракт с Бензема

Французский футболист выступает за мадридский «Реал» уже более десяти лет.
ГЛАС.RU 04:23
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Вечерняя Москва 07:02
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прихожан синагоги в районе Монси в Нью-Йорке.
Life.ru вчера в 03:02
Экономика

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 03:06
Здоровье

Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу

Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
ИА Новороссия 12:58
Футбол

Райола объяснил, почему Холанн не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего Эрлинга Холанна Мино Райола рассказал, почему футболист перешёл из «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру 09:14
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Общество

В Госдуме предложили снизить зарплату депутатов до средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России.
Газета.Ru 11:28
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА

Газета.Ru вчера в 06:22
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.
ТАСС 06:12
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся под Новомосковском

Рейсовый автобус из Москвы опрокинулся на скользкой дороге на подъезде к Новомосковску в Тульской области.
Ридус 14:00
Общество

Мантуров назвал сроки новой индексации утильсбора на автомобили

Газета.Ru 11:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру вчера в 02:41
Политика

Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина

Lenta.ru 10:39
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Финансы

ЦБ в I квартале проведет стресс-тестирование кредитов и ипотеки

Банк России в январе-марте проведет стресс-тестирование рынка потребительского и ипотечного кредитования, говорится в программе обследований регулятора.
РИА Новости 09:47
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru 05:38
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