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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

Нефть дорожает на фоне мер Ирака по снижению нефтедобычи

Мировой рынок нефти начал новую торговую неделю активным ростом. Избежать падения нефтяным котировкам позволили прогнозы «Saudi Aramco» по спросу на энергоносители и меры Ирака по сокращению добычи сырья. Об этом сообщают аналитики торговых площадок в понедельник, 10 августа.В источнике
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RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русском12:05
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ru00:02
Комсомольская правда

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета

Комсомольская правда10:37
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газета03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс01:45
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолец02:00
ТАСС

Saudi Aramco опровергла информацию о сокращении поставок нефти в страны Азии в сентябре

ТАСС10:39

Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Совершенно неожиданно был уволен со своего поста глава потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт, который был одним из инициаторов и активных сторонников создания так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера".
Kinonews.ruвчера в 06:57

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Кравчук допустил возможность визита в ДНР и ЛНР

Киев, 10 августа 2020, 13:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.
REGNUM06:47
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Лавров лично контролирует ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров контролирует ситуацию с задержанием российских журналистов во время освещения событий в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru13:24