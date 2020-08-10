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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent поднялась выше $44 за баррель

Котировки поднялись на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,48%, до $41,83 за баррель. Отметим, что оба фьючерса подорожали после падения стоимости в прошлую пятницу, 7 августа.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газета03:14
RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русском12:05
ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать в ожидании роста спроса

ПРАЙМ11:45
REGNUM

На рынке нефти возрастает дефицит — UBS

REGNUM15:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс01:45
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолец02:00
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ru00:02

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19
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Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39
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