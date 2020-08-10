Цена на нефть Brent поднялась выше $44 за баррель
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Котировки поднялись на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,48%, до $41,83 за баррель. Отметим, что оба фьючерса подорожали после падения стоимости в прошлую пятницу, 7 августа.В источнике
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