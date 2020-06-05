Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+. По данным на 7:59 мск, стоимость августовских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла $40,16 за баррель (+0,93%). Цена июльских фьючерсов WTI на 7:52 была на уровне $37,52 за баррель (+0,62%).
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с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАСС05:00

Подробнее о событии

Рост цен на нефть ускорился до 4-5%, баррель Brent стоит уже больше $42

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Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

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Цена нефти Brent превысила 42 доллара за баррель впервые с марта

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Цены на нефть подскочили

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Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

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Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова

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