Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+. По данным на 7:59 мск, стоимость августовских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла $40,16 за баррель (+0,93%). Цена июльских фьючерсов WTI на 7:52 была на уровне $37,52 за баррель (+0,62%).
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Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания встречи в рамках ОПЕК+

Эхо Москвы03:01

Нефть дорожает в ожидании дальнейших подробностей о датах встречи ОПЕК+

ПРАЙМ00:56

Цены на нефть подскочили

Lenta.ru01:43

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Коммерсантъ01:20

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:07

Стоимость барреля Brent превысила $40 на новостях о встрече ОПЕК+

Росбалт02:59

Новости кризиса 5 июня: россияне будут экономить на всем, ОПЕК проведет новую встречу

URA.Ru00:00
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
Общество

В Татарстане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Тавто.Ру 04:29
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
981
Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы 03 июня в 18:10
2,2K
Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03 июня в 18:23
88
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости вчера в 02:53
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Происшествия

В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском

Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал.
REGNUM вчера в 11:23
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Технологии

Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль

Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03 июня в 03:45
1,7K
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Общество

Экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

ЗакC.Ру вчера в 12:52
Гаджеты

Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Компания Broadcom во время квартальной конференции заявила о сезонной аномалии, связанной с изменением выручки, которая может быть обусловлена задержкой выхода новых iPhone.
iReactor 02:22
Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
1
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета вчера в 09:32
1,5K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru вчера в 15:04
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Происшествия

Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»

Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
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Происшествия

Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
REGNUM 02:55
39
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
1,7K
Общество

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня вчера в 10:53
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Путешествия

Россияне побоялись ехать на курорты Крыма и Сочи

Российские туристы побоялись ехать на отечественные курорты и начали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи.
Lenta.ru вчера в 11:42
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Происшествия

Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей.
Российская газета 04:40
13
Политика

Число задержанных экстремистов в США приближается к 10 тысячам

По последним данным, полиция уже задержала 9839 агрессивных экстремистов за сопротивление представителям правопорядка, поджоги и грабежи, сообщает телекомпания CNN.
Журналистская правда вчера в 03:02
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Общество

Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре.
Газета.Ru 04:29
Культура

Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале

С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
Армия и оружие

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
RT на русском 02:35
99
Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru вчера в 13:14
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Фигурное катание

Олимпийской чемпионке Юлии Липницкой исполнилось 22 года

Российская фигуристка Юлия Липницкая сегодня отмечает день рождения.
Sports.ru 04:35
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