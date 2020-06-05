Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+. По данным на 7:59 мск, стоимость августовских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла $40,16 за баррель (+0,93%). Цена июльских фьючерсов WTI на 7:52 была на уровне $37,52 за баррель (+0,62%).
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Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания встречи в рамках ОПЕК+

Эхо Москвы03:01

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:07

Цены на нефть подскочили

Lenta.ru01:43

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Коммерсантъ01:20

Цена на нефть растет на фоне ожиданий подробностей по дате встречи ОПЕК+

Rambler News Service02:16

Стоимость нефти WTI стабилизировалась на уровне $37

ИА Красная Весна01:04

Нефть дорожает в ожидании дальнейших подробностей о датах встречи ОПЕК+

ПРАЙМ00:56
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

РИА Новости 02:01
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Более 25 тысяч украинцев заразились коронавирусом

За сутки на Украине выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране болеют COVID-19 25411 человек.
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Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
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Происшествия

Красноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС

РИА Новости 03:15
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Общество

В Саратовской области коронавирусом заболели уже 3363 человека

По данным на утро 3 июня 2020 года, в Саратовской области за сутки зарегистрировано 94 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 03 июня в 02:21
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Политика

Twitter заблокировал ролик команды Трампа о Флойде

Социальная сеть Twitter заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, посвященный памяти афроамериканца Джорджа Флойда, в связи с тем, что на него была подана жалоба о нарушении авторских прав, сообщает газета Hill.
РИА Новости 02:56
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Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»

Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 03 июня в 04:05
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Политика

В США разработают меры по защите инвесторов, работающих с Китаем

Вашингтон, 5 июня 2020, 10:10 — REGNUM Министерство финансов США за 60 дней выработает меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем.
REGNUM 03:10
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Армия и оружие

Россия укрепила оборону на западном стратегическом направлении

Политика Сегодня 01:57
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Диетолог назвала самый опасный суп

Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Здоровье

Коронавирус выявлен в 49 амурских семьях

Главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.
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Гаджеты

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra временно подешевели в РФ

Astera вчера в 14:50
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 03 июня в 09:16
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Авто

Названо лучшее время для выгодной покупки автомобиля

В Минпромторге ранее отмечали, что ближайшие несколько недель станут наиболее удачным временем для приобретения нового автомобиля.
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«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы", управлять которым можно с помощью жестов.
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
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Единоборства

Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат вчера в 02:00
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