Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+. По данным на 7:59 мск, стоимость августовских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла $40,16 за баррель (+0,93%). Цена июльских фьючерсов WTI на 7:52 была на уровне $37,52 за баррель (+0,62%).
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Новости кризиса 5 июня: россияне будут экономить на всем, ОПЕК проведет новую встречу

URA.Ru00:00

Нефть марки Brent вновь подорожала до $40 за баррель

News.ru01:57

Цены на нефть подскочили

Lenta.ru01:43

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Коммерсантъ01:20

Цена на нефть растет на фоне ожиданий подробностей по дате встречи ОПЕК+

Rambler News Service02:16

Нефть дорожает в ожидании дальнейших подробностей о датах встречи ОПЕК+

ПРАЙМ00:56

Цены на нефть снижаются, Brent пытается удержаться выше $39 за баррель

Росбалтвчера в 02:59
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Авто

Составлен ТОП-3 автомобилей с самыми ненадежными моторами

Ранее СМИ назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке.
Народные новости 02 июня в 07:00
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
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Политика

Госдеп считает, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Вести.Ru 02:06
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 03 июня в 09:16
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Общество

Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей

Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:28
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Политика

Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия вчера в 07:17
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Общество

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 5-17 июня

РИА Новости 01:58
Общество

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота).
РБК вчера в 21:03
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Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
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Общество

Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС вчера в 11:31
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Технологии

Фотореалистичные кадры на базе «Source 2» показали в сети

ГЛАС.RU вчера в 13:49
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Политика

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июня

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области провел экспертизу видеозаписи выступления схиигумена Сергия (Романова), который отрицал существование пандемии коронавируса.
РБК 02:07
Финансы

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в банках в конце мая упала до минимальных значений за всю историю и, по мнению экспертов, продолжит падать.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Общество

В проповеди духовника Поклонской нашли признаки экстремизма

ИА Красная Весна вчера в 10:57
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Происшествия

В Пермском крае скончались два медика с коронавирусом

В Пермском крае зафиксированы два летальных случая у медицинских работников, инфицированных коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА вчера в 23:56
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Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Российская газета 03 июня в 04:08
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Брагин возглавил сборную России по хоккею

RT на русском 02:24
Политика

Нерест трески назвали сдерживающим фактором реализации газопровода «СП-2» в немецкой прессе

Именно нерест трески, как считает немецкая пресса, может, помимо американских санкций, стать сдерживающим фактором реализации проекта газопровода СП-2.
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