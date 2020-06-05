Энергетика
КоммерсантъНефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+. По данным на 7:59 мск, стоимость августовских фьючерсов Brent на бирже ICE составляла $40,16 за баррель (+0,93%). Цена июльских фьючерсов WTI на 7:52 была на уровне $37,52 за баррель (+0,62%).
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Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока" из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
Политика
Косачев назвал незаконными санкционные угрозы США «Северному потоку-2»
Строительство "Северного потока-2" продолжится несмотря на санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов.
Российская газета вчера в 16:38
Общество
В Миннеаполисе собрались «демонтировать» здание департамента полиции
Миннеаполис, США, 5 июня 2020, 07:10 — REGNUM Планы «демонтировать» здание департамента полиции в американском городе Миннеаполис рассматривают в его муниципальном совете, 4 июня сообщил на своей странице в Twitter член совета Иеремия Эллисон, отцом которого является генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
REGNUM 00:10
Авто
Составлен ТОП-3 автомобилей с самыми ненадежными моторами
Ранее СМИ назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке.
Народные новости 02 июня в 07:00
Общество
ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах
Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM вчера в 14:23
Авто
Lada покинула авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
В проповедях «духовника Поклонской» усмотрели признаки экстремизма
Екатеринбург, 4 июня 2020, 17:59 — REGNUM Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Свердловской области обнаружил в проповедях схиигумена Сергия (Романова) признаки административного правонарушения.
REGNUM вчера в 10:59
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
Сотрудники стартапа Revolut пожаловались на угрозы увольнением
Несколько сотрудников базирующегося в Лондоне финтех-стартапа с русскими корнями Revolut были вынуждены согласиться на снижение зарплаты или покинуть компанию по собственному желанию.
Компания 00:14
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета вчера в 10:36
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru вчера в 15:04
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
Политика
Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Дождь 03 июня в 12:16
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
Представитель «Норникеля» сообщил изданию, что выявленные ранее нарушения касались резервуаров №2 и №3, а авария произошла в резервуаре №5. По его словам, НТЭК поддерживает все емкости в надлежащем состоянии.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат вчера в 02:00
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru вчера в 04:22
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Наука
Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии
Evo-rus.com вчера в 13:55
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Экономика
Как выгодно купить Litecoin (LTC) картой Яндекс.Деньги
На мониторинговых сервисах представлены десятки предложений, позволяющих купить Litecoin (LTC) картой Яндекс.Деньги и произвести сделку в обратном направлении, как, например, здесь.
Среда24 02 июня в 07:26
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
РИА Новости 03 июня в 03:51
Космос
Подтверждено существование второй планеты в системе Проксима Центавра
Подтверждение существования планеты у ближайшего соседа Солнца, звезды Проксима Центавра осуществил почетный старший научный сотрудник Обсерватории Макдональда в Техасском университете в Остине Фриц Бенедикт, о его сообщении на научной сессии, а затем на пресс-конференции на заседании Американского астрономического общества сообщает 3 июня специализированный сайт astronews.
ИА Красная Весна 03 июня в 16:29
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
3DNews вчера в 04:11
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Космос
«Протон-М», в котором нашли брак, после ремонта отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М", в которой ранее были обнаружены бракованные детали и которую пришлось возвращать с Байконура в Москву, отправлена на космодром для предстоящего пуска, сообщает пресс-служба Центра Хруничева.
РИА Новости 01:08