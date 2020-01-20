Энергетика

REGNUMREGNUMНефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке

Нефтяные цены растут в первый торговый день недели 20 января на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Brent подорожала до $65,7 за баррель

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Нефть взлетела

Lenta.ru05:49
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Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

Американский певец и композитор Дэвид Олни скончался во время выступления на своем концерте во Флориде.
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Власти Крыма и Севастополя согласовали границы между субъектами

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Газета.Ru 07:11
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Составили рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей

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Полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова в Индии

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Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле

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Чайка покидает пост генпрокурора

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Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Пахтакором» в контрольном матче

Футболисты "Ростова" сыграли вничью с узбекским "Пахтакором" в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в ОАЭ.
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Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Правительство Узбекистана ушло в отставку

На совместном заседании обеих палат, которое пройдет завтра, парламент рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра, - сообщает агентство Интерфакс.
Эхо Москвы 11:02
Общество

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
REGNUM 04:53
Политика

Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Дождь 07:31
Происшествия

В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей

Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.
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Армия и оружие

На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс

Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
REGNUM 10:44
Происшествия

Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми

В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
7 новостей вчера в 23:22
Здоровье

Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Москва 24 вчера в 18:54
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

РИА Новости 08:20
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Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов

Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Лениздат.Ру 06:53
Общество

Новейший беспилотник США разбился во время испытаний

Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
Суть событий вчера в 11:28
Футбол

Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола

Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
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Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
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В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
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В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»

В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.
REGNUM 06:54
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Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
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Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

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В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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