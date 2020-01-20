Энергетика
REGNUMНефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке
Нефтяные цены растут в первый торговый день недели 20 января на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Общество
Карелия упала на «дно» рейтинга эффективности управления в регионах РФ
Работа властей Карелии по социально-экономическому развитию республики получила одну из самых низких оценок составителей "Рейтинга эффективности управления в субъектах РФ" за 2019 год.
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова заявила о примирении с ливанским бизнесменом
Женя заявила, что они с Маджидом всё это время поддерживали общение и по факту не расставались.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
Футбол
Месси, Бускетс и Пике пропустят матч Кубка Испании
Тренерский штаб каталонской «Барселоны» представил список футболистов, включенных в заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Ибица».
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Общество
Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии
Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Политика
Совет Федерации назначил Игоря Краснова генпрокурором РФ
Члены Совета Федерации проголосовали за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ, пишет «Интерфакс».
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Происшествия
Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье
При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.
Политика
Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Политика
Мишустин назвал главную задачу правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал «самую главную задачу» нового правительства России.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
Седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal проходят дорожные испытания в зимней Швеции.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Армия и оружие
В Иране убили командира народного ополчения
В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
В Дагестане объяснили запрет посещений бассейна для женщин
Руководство спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске объяснило решение закрыть для женщин доступ в один из двух бассейнов.
Гаджеты
СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.