Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии во вторник утром снижаются.
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Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Игры
Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Здоровье
Курение и алкоголь могут увеличить риск внезапной смерти младенцев
Внезапная младенческая смерть может произойти с ребёнком возраста до одного года, но не только курение и употребление алкоголя во время беременности увеличивают риск внезапной смерти на 12 процентов.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Здоровье
В России отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
"На третьей неделе 2020 года (13.01.2020-19.01.2020) в целом на территории РФ по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Шоу-бизнес
У Пелагеи нашли элитную недвижимость
По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и остался лидером АПЛ
Культура
Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП
Касательно России прогноз МВФ остался неизменным: рост 1,6% в 2020 году, 2,4% в 2021 году.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Культура
В Хабаровске подвели итоги конкурса «Ледовая фантазия»
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.