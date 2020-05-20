Энергетика
Российская газетаЦены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью. Они прогнозировали рост, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Цены на нефть штурмуют максимумы с начала кризиса на фоне снижения запасов в США
Вести.Ruвчера в 11:13
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