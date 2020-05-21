Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх

Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $34 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:27

Котировки Brent и WTI продолжают подниматься

Росбалтвчера в 08:47

В ITI Capital спрогнозировали рост цен на нефть до $40 к концу мая

РБКвчера в 04:37

Нефть марки WTI подорожала до $36,51 за баррель

News.ruвчера в 11:54

Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд.рувчера в 01:18

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:32

Мировые цены на нефть поднялись

Газета.Ruвчера в 02:20
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Энергетика

Цены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 20 мая в 10:26
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
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Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам

Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад вчера в 12:19
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
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Политика

Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке

Президент России Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РЕН ТВ 07:43
Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
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Здоровье

Число заболевших вырастет: сколько рабочих со склада «Красного и Белого» заразились коронавирусом

Замгубернатора Павел Креков озвучил предварительные результаты тестирования сотрудников логистического центра «Красного и Белого», где на прошлой неделе возникла вспышка коронавируса.
66.ru 07:56
Армия и оружие

Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке

В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00
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Шоу-бизнес

Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева

Bimru.ru 02:15
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Происшествия

Силовики проводят спецоперацию против боевиков в Дагестане

Коммерсантъ 07:37
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева прошла тест на антитела к коронавирусу

Актуальные Новости 06:44
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Армия и оружие

Истребители трех стран НАТО сопровождали российские бомбардировщики

Вести.Ru вчера в 10:20
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
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Политика

США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Москва получила уведомление от Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.
РБК 08:03
Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Происшествия

Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Шоу-бизнес

Гагарина впервые вышла на связь с фанатами после слухов о разводе

Интересно, что фолловеры страницы артистки восприняли публикацию, как крики души в связи с возможным разводом.
OAnews 07:53
Политика

Украина подала иск против России из-за инцидента в Керченском проливе

Ранее заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства Евгений Енин объявил о намерениях киевских властей 22 мая подать в Международный трибунал по морскому праву иск по инциденту в Керченском проливе, когда пограничники России произвели задержание трех украинских кораблей, которые нарушили государственную границу.
Журналистская правда 07:49
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Армия и оружие

В ЛНР пригрозили Украине вооруженным ответом

Самопровозглашенная Луганская народная республика не собирается и дальше терпеть провокации ВСУ, и готова дать вооруженным формированиям Украины адекватный ответ.
ГЛАС.RU вчера в 11:46
Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
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Здоровье

Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае

Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Здоровье

Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
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Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
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Футбол

Федуна выпишут из больницы в ближайшую неделю

По данным портала LiveResult.Ru, Федуна должны выписать из больницы в течение ближайшей недели.
LiveResult.Ru 06:24
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv 07:46
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Религия

РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным

В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
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