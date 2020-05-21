Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 20 мая в 10:26
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам
Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад вчера в 12:19
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Политика
Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке
Президент России Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РЕН ТВ 07:43
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Здоровье
Число заболевших вырастет: сколько рабочих со склада «Красного и Белого» заразились коронавирусом
Замгубернатора Павел Креков озвучил предварительные результаты тестирования сотрудников логистического центра «Красного и Белого», где на прошлой неделе возникла вспышка коронавируса.
66.ru 07:56
Армия и оружие
Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке
В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00
Происшествия
Силовики проводят спецоперацию против боевиков в Дагестане
Коммерсантъ 07:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прошла тест на антитела к коронавирусу
Актуальные Новости 06:44
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Армия и оружие
Истребители трех стран НАТО сопровождали российские бомбардировщики
Вести.Ru вчера в 10:20
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
Политика
США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Москва получила уведомление от Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.
РБК 08:03
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Шоу-бизнес
Гагарина впервые вышла на связь с фанатами после слухов о разводе
Интересно, что фолловеры страницы артистки восприняли публикацию, как крики души в связи с возможным разводом.
OAnews 07:53
Политика
Украина подала иск против России из-за инцидента в Керченском проливе
Ранее заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства Евгений Енин объявил о намерениях киевских властей 22 мая подать в Международный трибунал по морскому праву иск по инциденту в Керченском проливе, когда пограничники России произвели задержание трех украинских кораблей, которые нарушили государственную границу.
Журналистская правда 07:49
Армия и оружие
В ЛНР пригрозили Украине вооруженным ответом
Самопровозглашенная Луганская народная республика не собирается и дальше терпеть провокации ВСУ, и готова дать вооруженным формированиям Украины адекватный ответ.
ГЛАС.RU вчера в 11:46
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Здоровье
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Здоровье
Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
Футбол
Федуна выпишут из больницы в ближайшую неделю
По данным портала LiveResult.Ru, Федуна должны выписать из больницы в течение ближайшей недели.
LiveResult.Ru 06:24
Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00