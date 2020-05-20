Энергетика
РИА Новости КрымПочти $40 за баррель: цены на нефть уверенно растут
В четверг мировые цены на нефть растут в результате снижения опасений за переизбыток сырья, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на нефть WTI поднялись до 34,12 доллара за баррель.
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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США
Фонтанка.Рувчера в 11:49
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За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 67 человек
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Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
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В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
RT на русском 04:49
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
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«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
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Известия вчера в 22:50
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ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
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Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона полагает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла ущерб в $9 трлн.
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Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
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Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду 22 мая
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируется спустить на воду 22 мая. Корабль строило ПАО «Северная верфь».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:22
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Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
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Ален Прост против клиентских машин
На прошлой неделе руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер предложил разрешить использование клиентских машин, чтобы помочь небольшим командам сократить расходы и повысить конкурентоспособность.
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