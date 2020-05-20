В четверг мировые цены на нефть растут в результате снижения опасений за переизбыток сырья, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на нефть WTI поднялись до 34,12 доллара за баррель.

Почти $40 за баррель: цены на нефть уверенно растут

Общество Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне. 442

Политика Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. 171

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 1,6K

Происшествия В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Общество Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". 406

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 492

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 56

Культура Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему» Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.

Здоровье Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России. 2K

Космос «Космокурс» прорабатывает предварительный облик сверхлегкой ракеты Компания "Космокурс" прорабатывает проект сверхлегкой ракеты, чтобы представить ее на конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".

Общество В США оценили ущерб от пандемии коронавируса Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона полагает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла ущерб в $9 трлн. 99

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода 15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. 19