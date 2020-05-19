Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дорожает на оптимизме вокруг снижения запасов в США

Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России перешла в фазу стабилизации, а эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
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Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

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