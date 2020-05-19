Энергетика
ПРАЙМНефть дорожает на оптимизме вокруг снижения запасов в США
Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Политика
Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок
Баллотируясь в президенты, Зеленский говорил, что идет только на один срок.
РБК 05:51
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России перешла в фазу стабилизации, а эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Народные новости 04:05
Авто
Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на китайское издание Xcar, новинка получит стильный интерьер с гигантским экраном мультимедийного комплекса.
Новые автомобили вчера в 12:37
Политика
Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg
Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
Ведомости вчера в 21:54
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Экономика
В Дагестане с 1 июля введут налог для самозанятых
На территории Дагестана с 1 июля планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Голос Эренлара 04:47
Кино
В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
Экономика
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Шоу-бизнес
Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации
Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
Киноафиша России 05:22
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Хоккей
Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.
News.ru 04:15
Политика
Зеленский заявил о наличии у Киева планов В и С по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть дополнительные планы В и С по Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:45
Общество
Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Кино
«Оскар» могут перенести из-за пандемии
Вслед за Каннским кинофестивалем, "Евровидением", Comic-Con и еще множеством мероприятий разной степени накала, из-за распространения новой коронавирусной инфекции могут перенести и вручение "Оскара".
Российская газета 04:20