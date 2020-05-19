Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на оптимизме вокруг снижения запасов в США

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