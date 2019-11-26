Энергетика
ПРАЙМНефть дорожает на ослаблении торговых опасений
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, поскольку к инвесторам вернулась надежда на скорое подписание первой части торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Музыка
Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Космос
Астрономы открыли 19 галактик без темной материи
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Происшествия
СК возбудил дело после гибели девушки-следователя в Сочи
Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели сотрудницы Хостинского отдела полиции в Сочи.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами
Мартин Хрон, специалист в области кибербезопасности, решил дать несколько советов по защите своих «умных» гаджетов от хакеров и мошенников.
Политика
В России предложили ввести новый паспорт
Установить новый вид основного документа, удостоверяющего личность, - удостоверение личности гражданина Российской Федерации, предложили в Госдуме.
Космос
Стыковку корабля «Прогресс МС-13» с МКС отложили на сутки
Стыковка российского грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией (МКС) отложена с 8 на 9 декабря, сообщило НАСА.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко попала в больницу после отдыха с мужем
Недавно Анастасия Костенко призналась, что после отдыха отправилась на плановый осмотр, после которого собиралась идти с Дмитрием Тарасовым на ужин, они планировали, как вместе проведут вечер, но в итоге ее положили в больницу.
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Политика
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года
Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Происшествия
Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене
Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
Общество
Эксперт объяснил, почему 31 декабря не будет выходным днём
Если 31 декабря станет официальным выходным днём из-за новогодних праздников, в России появятся новые социально-экономические проблемы.
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Культура
Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала заявления о том, что она самовольно забрала статуэтку, которую вручают лауреатам премии «Нового радио».
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро получат Android 10
По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
Футбол
Болельщики «Спартака» кричали оскорбления в адрес Дзюбы
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове
Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.