Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий, что новая сделка ОПЕК+ сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье. Нефтяные котировки растут в пределах 3-4%. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок в понедельник, 18 мая.

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Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы «На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС. 460

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Общество Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США). 1

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