Сегодня, 15 мая, цены на нефть в ходе торгов на Лондонской бирже преодолели отметку в $32 за баррель.

Общество Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.

Политика Страны ЕС и Япония решили выступить за расследование действий ВОЗ Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что страна намеревается совместно с Евросоюзом независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 1

Футбол Александр Дюков: «Все соскучились по футболу» Третье — все соскучились по футболу, и с учётом дефицита контента можно привлечь к экранам тех россиян, которые раньше не интересовались футболом.

Общество Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе» Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. 79

Общество Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится. 105

Политика Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 мая, поручил нарастить объем тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции.

Футбол Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.

Политика Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает обязательное прохождение тестирования на инфекцию гражданами ряда категорий. 1

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 5,3K

Политика В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 490

Происшествия В Петербурге «заминировали» суд и больницы В письме, отправленном с неизвестного адреса, было сказано о заложенных взрывных устройствах в здании районного суда, а также более чем в 30 медицинских учреждений Петербурга и Ленинградской области.

Экономика Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК. 1