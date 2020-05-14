Энергетика
АБНМировые цены на нефть начали расти
Сегодня, 15 мая, цены на нефть в ходе торгов на Лондонской бирже преодолели отметку в $32 за баррель.
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Комментарии
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела при невыплате медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые заняты с COVID-19.
Известия 15:37
Политика
Страны ЕС и Япония решили выступить за расследование действий ВОЗ
Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что страна намеревается совместно с Евросоюзом независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 10:30
Футбол
Александр Дюков: «Все соскучились по футболу»
Третье — все соскучились по футболу, и с учётом дефицита контента можно привлечь к экранам тех россиян, которые раньше не интересовались футболом.
Inc-news.ru 14:34
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под санкции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений.
Lenta.ru 15:00
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Общество
Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж
Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Чехия возмутилась из-за осквернения памятника легионерам в России
В Челябинске неизвестные повредили памятник чехословацким легионерам, погибшим в России. Посольство Чехии выразило протест.
News.ru 10:00
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
Политика
Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус
Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 мая, поручил нарастить объем тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции.
Известия 14:46
Футбол
Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Политика
Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:16
Политика
Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает обязательное прохождение тестирования на инфекцию гражданами ряда категорий.
Rambler News Service 12:53
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика
В Госдуме предостерегли Черногорию от репрессий в отношении СПЦ
Действия властей идут вразрез с исторически сложившимися тесными отношениями между нашими государствами, — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ).
REGNUM 10:24
Общество
Прокуратура не нашла нарушений в госпитале «Ленэкспо»
В ходе проверки временного госпиталя для заболевших COVID-19 в "Ленэкспо" нарушений не выявлено, сообщили в прокуратуре Петербурга.
DP.RU 10:37
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Происшествия
В Петербурге «заминировали» суд и больницы
В письме, отправленном с неизвестного адреса, было сказано о заложенных взрывных устройствах в здании районного суда, а также более чем в 30 медицинских учреждений Петербурга и Ленинградской области.
Российская газета 11:25
Экономика
Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова
Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30
Киберспорт
Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек
Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру 13:33