Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.11 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель рос до отметки в 20,45 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 589

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 948

Общество В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 1065 По состоянию на 10:30 1 мая 2020 года на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1065. 166

Спорт WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.

Общество 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19. 262

Общество Глеб Никитин — РБК: «Меня пугают майские праздники» Губернатор Глеб Никитин рассказал РБК, с чем связывает увеличение числа заразившихся, почему хочет разрешить прогулки около дома и как намерен бороться с увеличением безработицы.

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 879

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 447

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. 26

Происшествия В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области. 17

Происшествия В Дергачевском районе задержали браконьера с 90-метровым орудием При задержании у мужчины изъяли сеть длиной 90 метров, лодку ПВХ, 332 особи рыбы (263 леща, 6 ершей, 19 окуней, 42 плотвы, 2 красноперки).

Общество Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 65

Экономика Инвесторы начали скупать биткоин. Криптовалюта установила новый рекорд «Некоторые адреса могут принадлежать очень состоятельным лицам или группам лиц, использующим биткоин для диверсификации на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и в преддверии халвинга», — считает глава Interlapse Technologies и основатель Coincurve Уэйн Чен.

Гаджеты Озвучена предполагаемая стоимость новых iPhone 12 Несмотря на недавнее сообщение об отложенном запуске iPhone 12, сетевые источники продолжают интриговать информацией о новом поколении смартфонов Apple. 25