Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.11 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель рос до отметки в 20,45 доллара за баррель.
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Цены на нефть снова падают после непродолжительного роста

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Нефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +

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Цены на нефть перешли к снижению

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