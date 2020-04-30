Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные CNBC. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 14,06%, до $25,71 за баррель.
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Цены на нефть снова падают после непродолжительного роста

Аргументы и Факты05:21

Цены на нефть перешли к снижению

РИА Новости04:23

Нефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Интерфаксвчера в 11:19

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

РБК01:17

Нефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +

Эхо Москвы03:01

Нефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 11:33

Нефть стала дорожать после вступления в силу сделки ОПЕК+

Телеканал 360°02:23
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По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
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Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

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Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

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На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
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Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
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«Федун сказал: солдаты к генералам не ходят. Аленичев перебесится». Бывший пресс-атташе «Спартака» срывает покровы

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Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила атаки Израиля

Как писал NEWS.ru ранее, 27 апреля 2020 года расчёты противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в районе Дамаска.
News.ru вчера в 19:20
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Попова назвала условия для усиления режима ограничений к 12 мая

Если россияне серьезно не отнесутся к режиму ограничений на майских праздниках, то его придется усилить.
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

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Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

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Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

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Хлыстов продолжит карьеру в «Металлурге»

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В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
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Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года

Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
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Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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Forbes: Россия сможет пережить нефтяной кризис 2020 года

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Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Сегодня, 28 апреля, на встрече с членами правительства и главами регионов страны президент России Владимир Путин объявил 5, 6 и 7 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты.
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