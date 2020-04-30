Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные CNBC. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 14,06%, до $25,71 за баррель.
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Цены на нефть снова падают после непродолжительного роста

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