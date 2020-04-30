Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. В течение действия сделки (до мая 2022 года) страны будут постепенно наращивать добычу.

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

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