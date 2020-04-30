Энергетика
РБКЦены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. В течение действия сделки (до мая 2022 года) страны будут постепенно наращивать добычу.
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Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 29 апреля в 03:03
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Наука
Ученые придумали способ прокормить дополнительные 800 млн человек
Специалисты уверены, что прироста выращиваемых культур хватит на дополнительное производство продукции для 600 или 800 миллионов человек.
Слово и Дело 08:09
Общество
Попова допустила ужесточение режима самоизоляции
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Армия и оружие
Германия и Франция подписали соглашение по созданию совместного танка
28 апреля министерство обороны Германии сообщило, что министры обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вооруженных сил Франции Флоренс Парли подписали сразу два соглашения, которые дают старт началу работ по реализации совместной программы разработки перспективного основного танка Main Ground Combat System (MGCS).
Российская газета 06:14
Хоккей
Швейцария не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Швейцария отказалась от проведения перенесённого на 2021 год чемпионата мира по хоккею-2020. Об этом официально сообщил сайт IIHF.
Metaratings 05:38
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии детей с коронавирусом в России
Два ребенка в России умерли за время эпидемии коронавируса, 11 детей, заразившихся этой инфекцией, находятся тяжелом состоянии в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра.
Известия 08:26
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка поп-группы "Фристайл" Нина Кирсо скончалась 30 апреля 2020 года в возрасте 56 лет в Полтаве.
ИА InterMedia вчера в 15:32
Хоккей
«Ак Барс» расстался с четырьмя хоккеистами
Казанский «Ак Барс» официально объявил о том, что клуб покидают четверо игроков. Об этом сообщается в соцсетях команды.
Татар-информ 05:57
Игры
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Главный герой новой Assassin’s Creed – викинг Эйвор, игроки смогут выбрать пол персонажа.
Cyber.sports.ru 06:35
Политика
Валуев ответил Навальному, который заступился за вратаря Фролова
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, который ранее прокомментировал осуждающее высказывание Валуева в адрес голкипера «Крыльев Советов» Евгениия Фролова и заступился за футболиста.
Metaratings 04:49
Общество
Автовладельцы в Москве жалуются на автоматические штрафы за езду без пропусков, несмотря на то, что они у них есть
Владельцы автомобилей в Москве жалуются в Фейсбуке на автоматические штрафы за езду без пропусков, несмотря на то, что они у них есть.
Эхо Москвы 08:31
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Здание администрации в Псковской области закрыли из-за коронавируса
В Псковской области закрыли здание администрации, потому что у одного из сотрудников подтвердили коронавирус.
FlashNord 08:11
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
Здоровье
Глава Роспотребнадзора выделила критерии для начала снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:14
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
Политика
Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.
РИА Новости 08:27
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Здоровье
Спрогнозировано затягивание пандемии коронавируса в мире на два года
Пандемия коронавируса в мире может растянуться на два года; распространение инфекции не удастся взять под контроль, пока у двух третей населения Земли не появится иммунитет к ней.
Lenta.ru 07:53
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Гаджеты
Intel представила «самый быстрый игровой процессор в мире»
По словам самой компании, в новой линейке Intel представила «самый быстрый игровой процессор в мире». Речь идёт о модели Core i9-10900K.
Ferra вчера в 10:29
Происшествия
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
РИА Новости 06:13
Происшествия
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске.
РБК 08:19
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Шоу-бизнес
Умер актер театра Вахтангова Евгений Федоров
Актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров скончался на 97-м году жизни.
Труд 05:51