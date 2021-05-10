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Нефть дорожает после кибератаки на трубопровод Colonial в США

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки.В источнике
ИА Красная Весна
RuNews24.ru
The Moscow Post
АБН
Profinance.ru

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,0543%, индекс РТС - не изменился

ТАСС05:30

Нефть дорожает после кибератаки на трубопровод Colonial в США

Интерфакс01:21

Нефть дорожает на фоне новостей о кибератаке на трубопровод Colonial в США

RuNews24.ru03:37

Нефть подорожала после новостей об атаке на нефтепровод в США

ИА Красная Весна02:58

Цены на нефть растут

The Moscow Post02:40

Нефть Brent может подорожать против WTI после кибератаки на трубопровод в США

Profinance.ru05:18

Нефть дорожает на фоне сокращения запасов в США

АБНвчера в 16:48
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Боррель оценил отношения России и ЕС

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 государств сообщества в Брюсселе оценил отношения России и ЕС.
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