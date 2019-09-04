Энергетика
ФинмаркетНефть дорожает после снижения накануне
Сегодня цены на нефть пошли в рост. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:03 мск повысились на $0,26 ( 0,45%) - до $58,52 за баррель. Котировки октябрьского контракта на нефть WTI выросли на то же время на $0,31 (0,57%) - до $54,25 за баррель.
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Цены на нефть в среду утром растут после сильного снижения накануне
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