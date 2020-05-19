После длительного снижения котировок мировой рынок нефти вернулся к оптимизму. Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая.

Нефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса

Общество В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.

Политика Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 290

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 447

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 106

Общество Путин проводит совещание по выплатам медикам Владимир Путин на совещании с главами регионов и правительством напомнил о поручении выдать дополнительные выплаты врачам, медикам среднего звена, сотрудникам скорой помощи денежные средства до 15 мая. 15

Происшествия Новокузнечанка скончалась на улице Сегодня, 19 мая, в Новокузнецке произошло трагическое событие: девушка скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности на улице днём. 6

Политика СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе. 36

Здоровье Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова. 258

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Общество В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. 1

Происшествия Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства. 70

Энергетика Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья. 2

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 1K

Шоу-бизнес Анна Семенович показала архивные фото Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится. 8

Экономика Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. 754