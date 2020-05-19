Энергетика
ГЛАС.RUНефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса
После длительного снижения котировок мировой рынок нефти вернулся к оптимизму. Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая.
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Комментарии
Общество
В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку
На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.
Росбалт 20:20
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 17:24
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Общество
Путин проводит совещание по выплатам медикам
Владимир Путин на совещании с главами регионов и правительством напомнил о поручении выдать дополнительные выплаты врачам, медикам среднего звена, сотрудникам скорой помощи денежные средства до 15 мая.
Политика Сегодня 08:03
Происшествия
Новокузнечанка скончалась на улице
Сегодня, 19 мая, в Новокузнецке произошло трагическое событие: девушка скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности на улице днём.
Avoka.do 07:31
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе.
Росбалт 10:24
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Общество
СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 13:12
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой
Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
REGNUM 18:31
Происшествия
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу
Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 22:24
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала архивные фото
Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 14:33
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Экономика
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 09:53
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Футбол
Роуз: «К футболистам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы»
Футболист «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, на правах аренды выступающий за «Ньюкасл», высказался о потенциальном возобновлении сезона в АПЛ.
Sport24.ru 16:16
Здоровье
45 заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на понедельник, 18 мая, в Алтайском крае за сутки подтверждены еще 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:04
Космос
На борту МКС повысилась концентрация бензола
Российская газета 21:04
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
Комсомольская правда 16:00
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45