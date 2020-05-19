Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUНефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса

После длительного снижения котировок мировой рынок нефти вернулся к оптимизму. Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая.
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Нефть растет пятый день подряд

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Газета.Ru01:56

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МИР 2401:55

Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19

ПРАЙМ01:38
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