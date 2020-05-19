Энергетика

Вести.RuВести.RuФьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

Цены на нефть 18 мая выросли: оба эталонных сорта (WTI и Brent) оказались на пути к самым высоким показателям за последние два месяца, поддерживаемым оптимизмом в отношении возобновления экономической активности и устойчивым сокращением добычи со стороны основных производителей, передает Reuters.
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Brent подорожала до $35,07 за баррель

Финмаркет02:38

Нефть дорожает после новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса

Газета.Ru01:56

Фьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

Вести.Ruвчера в 12:53

Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19

ПРАЙМ01:38

Успешное испытание вакцины от коронавируса подняло цены на нефть

Московский Комсомолец02:37

Brent подорожала до $35,07 за баррель

Интерфакс01:20

Цены на нефть растут пятый торговый день подряд

МИР 2401:55
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Комментарии

Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Lenta.ru вчера в 20:14
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
591
Общество

Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом

В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 01:33
9
Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
159
Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
1K
Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
265
Общество

Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая

В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
11
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу

Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Экономика

Reuters узнал о планах NASDAQ ужесточить IPO для китайских компаний

Американская биржа NASDAQ намерена в ближайшее время ужесточить правила IPO, сообщает Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
РБК 02:48
Политика

Уголовное дело не грозит Обаме и Байдену — генпрокурор США

Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес экс-президента Обамы и экс-вице-президента Байдена прокомментировал генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр 18 мая, во время брифинга для прессы.
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
276
Авто

Официально представлен Porsche 911 Targa нового поколения

Вслед за купе и кабриолетом, модель нового поколения получила версии 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
За рулем Кубань вчера в 01:35
1
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
286
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
529
Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
11
Общество

В России за сутки выявили 9709 новых случаев заболевания коронавирусом

За 16 мая в России было выявлено еще 9709 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Planet Today 17 мая в 04:11
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями

Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий, Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены от управления епархиями.
Вести.Ru вчера в 14:09
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
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Футбол

У трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус

Напомним, что накануне коронавирус был выявлен также у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым игроком российской премьер-лиги с COVID-19, и защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.
Вести.Ru 01:17
7
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Общество

Министр труда назвал дату возвращения предприятий к работе

Минтруд ожидает улучшения ситуации на рынке труда в России за счет старта работы большинства предприятий в экономике к 20-м числам июня, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Интерфакс вчера в 20:49
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Общество

Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что штраф за нарушение самоизоляции, который ранее был выписан инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулирован.
Московская газета вчера в 16:18
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Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
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Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 109 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 109 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:19
668
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Здоровье

В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом

Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай доложил о перепрофилировании объектов под размещение коечного фонда для больных коронавирусом.
Тульские новости вчера в 15:11
13
Здоровье

Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
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