Цены на нефть 18 мая выросли: оба эталонных сорта (WTI и Brent) оказались на пути к самым высоким показателям за последние два месяца, поддерживаемым оптимизмом в отношении возобновления экономической активности и устойчивым сокращением добычи со стороны основных производителей, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

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