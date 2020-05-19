Энергетика
ГЛАС.RUНефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса
Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая. В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» выросла в цене на 0,31%, достигнув 34,9 долларов за баррель.
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