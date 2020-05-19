Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая. В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» выросла в цене на 0,31%, достигнув 34,9 долларов за баррель.

Нефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса

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