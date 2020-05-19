Энергетика
ГЛАС.RUНефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса
Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая. В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» выросла в цене на 0,31%, достигнув 34,9 долларов за баррель.
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Политика
Путин проведет 27 мая совещание по ситуации на рынке труда
"Что касается ситуации на рынке труда и о его поддержки: мы совещание, о котором вы упомянули, проведем 27 мая", - сказал Путин и попросил Котюкова подготовиться к совещанию по этому вопросу.
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Общество
Генпрокуратура требует заблокировать видео о «чипировании» людей
Генпрокуратура России выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей и тотального контроля.
Вести.Ru 07:38
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Медведев анонсировал корректировку идеологии «Единой России»
Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев сообщил, что партия будет вносить изменения в идеологию и предвыборную платформу.
Коммерсантъ 08:40
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Армия и оружие
Названы зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных в Сирии.
Что происходит 04:26
Происшествия
Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс 17 мая в 10:41
Происшествия
В Ростовской области задержан глава администрации Азова
Ростов-на-Дону, 19 мая 2020, 12:49 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава администрации Азова Владимир Ращупкин.
REGNUM 05:49
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Киберспорт
Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0
Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
CyberSport.ru вчера в 16:44
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Футбол
«Ювентус» отказался продавать Де Лигта «Барселоне»
«Ювентус» отказался продавать в «Барселону» защитника Маттейса Де Лигта.
Матч ТВ 08:35
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 вчера в 05:09
Игры
В сети появился новый ролик Fallout 4: New Vegas
Fallout 4: New Vegas будет перенесен на новый движок Fallout 4, игроки смогут пройти все оригинальные задания, а также получат дополнительные геймплейные детали.
ГЛАС.RU вчера в 10:52
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус вчера в 06:02
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Политика
Мишустин рассказал о работе над планом по восстановлению экономики
"К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике", - напомнил глава правительства на совещании у Владимира Путина.
Российская газета 08:25
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Армия и оружие
Польский генерал позавидовал модернизации танков в России
Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка.
Взгляд.ру 08:46
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Политика
Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
Общество
Сбербанк создал компанию по организации производства вакцины от коронавируса
Сбербанк создал новую компанию, которая займется организацией производства вакцины от коронавируса, заявил глава банка Герман Греф.
Взгляд.ру 08:43
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35