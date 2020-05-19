Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЦена на нефть Brent выросла до $35,07

Цена на нефть WTI с поставкой в июне выросла на электронных торгах до $32,55 за баррель – на 2,29%. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,39 – до $31,82 за баррель. Более активные июльские фьючерсы WTI подорожали 19 мая на $0,31 – до $31,96 за баррель.
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Brent подорожала до $35,07 за баррель

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Brent подорожала до $35,07 за баррель

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Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ

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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
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На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2

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Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
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В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».
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Стали известны зарплаты российских военных в Сирии.
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Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
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Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

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На петербургской таможне не дали вывезти в Польшу 3,5 млн перчаток

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Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Роскошный представительский седан Aurus Senat S600 превратят во внедорожник.
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