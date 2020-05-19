Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая. В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» выросла в цене на 0,31%, достигнув 34,9 долларов за баррель.

Нефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса

Происшествия В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в Подмосковье. В результате инцидента экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России. 223

Здоровье В Белгороде в горбольнице № 2 коронавирусом заразились 23 работника На сегодняшний день очаги были зафиксированы среди медработников Белгородской области в горбольнице №2 Белгорода — 23 работника, в областной инфекционной больнице — 10 медработников, в ракитянской ЦРБ — 9 медработников, рассказала первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова. 8

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 939

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Театры Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб Режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни. 1

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 511

Футбол «Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить контракт В понедельник, 18-го мая, стало известно, что руководство французского "Марселя" хочет продлить отношения с действующим наставником команды Андре Виллаш-Боашем.

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 73

Политика Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона. 5