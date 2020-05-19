Энергетика
ГЛАС.RUНефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса
Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая. В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» выросла в цене на 0,31%, достигнув 34,9 долларов за баррель.
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Комментарии
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Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
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Газета.Ru 15:30
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В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет
Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в Подмосковье. В результате инцидента экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.
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В США пришли в ужас от ядерной минометной установки из СССР
В издании The National Interest пришли в ужас от миномётной установки, использовавшей смертельные боезаряды.
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В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
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Политика
Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов отношений между странами и несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине.
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Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
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Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое.
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Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб
Режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Телеканал Санкт-Петербург 14:08
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 15:37
Общество
В Туле медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
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Газета.Ru 12:35
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
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«Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить контракт
В понедельник, 18-го мая, стало известно, что руководство французского "Марселя" хочет продлить отношения с действующим наставником команды Андре Виллаш-Боашем.
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Metaratings 13:13
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Политика
Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане
Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.
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Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
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Определена лучшая песня в истории «Евровидения»
Live24 вчера в 10:29
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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
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