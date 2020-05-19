Энергетика
ГЛАС.RUНефть дорожает после успешных испытаний вакцины от коронавируса
Цены на нефть растут на фоне новостей об успешных клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики биржевых площадок во вторник, 19 мая. В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» выросла в цене на 0,31%, достигнув 34,9 долларов за баррель.
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Комментарии
Общество
Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса
Исследование показало, что в случае появления вакцины от COVID-19 обязательное прививание поддержали бы 21% россиян, за вакцинирование на добровольной основе выступают 70% сограждан, 6% респондентов уверены, что в России вообще не следовало бы проводить вакцинацию населения от коронавируса.
Интерфакс 03:18
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Российский полицейский погиб при падении с 24-этажного дома
В Петербурге погиб полицейский при падении с 24-этажного дома.
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Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
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Здоровье
«Медиазона»: Смертность среди врачей от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем в других странах
Исходя из официальных показателей почти в 3 тысячи погибших от коронавируса в России, смертность медиков, говорится в исследовании, составляет почти 7%. Это в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.
Эхо Москвы 05:04
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Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Общество
Вопросы курортного сезона в Крыму обсудят 26 мая
В Крыму 26 мая обсудят вопрос работы курортной сферы. Об этом Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на заседании оперативного штаба.
SM News 03:25
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир вчера в 08:30
Политика
В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю
Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался урожаем в теплице Пугачевой
Максим Галкин сообщил, что Алла Борисовна придумала, как во время самоизоляции постоянно иметь доступ к свежим овощам.
Городовой 03:46
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
В Сочи с 1 июня будут открыты некоторые пляжи и санатории
Директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина сообщила, что более 60 пляжей сочинских санаториев откроются для гостей, начиная с 1 июня.
Аргументы недели вчера в 08:01
Футбол
Вернер может отказать «Ливерпулю» и перейти в «Интер»
Евро-футбол.ру 04:48
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Космос
«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля
В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 04:50