Энергетика
ФинмаркетНефть дорожает в надежде на сокращение избытка на мировом рынке
"Цены на нефть вновь перешли к восстановлению, поскольку рынок получает заверения в том, что грядет масштабное сокращение добычи", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит MarketWatch.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
«Картина „Сочный грейпфрут“. Стартовая цена 1000 долларов». Провокационное фото жены украинского футболиста
Спорт-Экспресс 13:20
Единоборства
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
RT на русском 05:28
Общество
В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований
Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
ТАСС 06:34
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Интернет
Google Play Music закроют до конца 2020 года
Google закроет стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. После чего его место займёт YouTube Music.
The GEEK 12:19
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Футбол
«Все еще люблю тебя» Балотелли и Кьеллини помирились
Спорт-Экспресс 11:09
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Армия и оружие
В Норвегии испугались реакции России на американский радар
Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой 03:40
Наука
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com вчера в 01:24
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
Снятие ограничений в Ростовской области начнется с 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал о плане выхода экономики и социальной сферы Ростовской области из ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 14:20
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
Авто
Новый Volvo XC100 превратят в электрокар
Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.
SpeedMe вчера в 11:12
Футбол
Серию А остановят, если кто-то заразится коронавирусом
Министр здравохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае будет полностью остановлена Серия А. По словам Зампы если чемпионат Италии возобновят, а затем у кого-либо в клубе обнаружат коронавирус, Серия А сразу же будет полностью остановлена.
Sport.ru 14:29
Здоровье
В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом
Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Коммерсантъ 08:59
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
Фигурное катание
Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе
Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40