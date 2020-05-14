с чего всё началось

Нефть продолжает дорожать после того, как накануне цены подскочили на 8-10% на росте оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Общество В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 11 жителей Кемеровской области, информирует губернатор Сергей Цивилев.

Общество Собянин назвал срок действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек. 455

Армия и оружие Новая воинская часть развернется в столице Хакасии Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Здоровье Стали известны результаты лечения плазмой пациентов с коронавирусом Первый опыт лечения больных коронавирусом при помощи плазмы крови выздоровевших в Федеральном медико-биологическом агентстве был эффективен только у 8 пациентов из 20, вместе с тем у заражённых в крайне тяжелом состоянии эффекта вовсе не было. 1

Общество В России предложили ввести пособие на маски и перчатки Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. 228

Политика В России ответили на обвинения НАТО в информационной атаке на Запад Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса. 96

Общество В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов. 13

Шоу-бизнес Светлана Рожкова борется с циррозом печени Рожкова сообщила, что сегодня чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что у нее наблюдается слабая положительная динамика. 4

Происшествия Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. 3

Общество В мире появится первый триллионер Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. 1

Энергетика «Роснефть» прокачивает право на скидку При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик. 109

Общество Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок "Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 1,2K

Происшествия Работник сахалинского автосервиса продал иномарку клиента Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с полицейскими из областного центра задержан 29-летний ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в краже иномарки.

Здоровье В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин Кижингинский район полностью закрывают на карантин на 14 дней.

Здоровье В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.