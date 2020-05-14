Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дорожает в ожидании стабилизации рынка сырья

Нефть продолжает дорожать после того, как накануне цены подскочили на 8-10% на росте оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.
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с чего всё началось
На фоне поэтапного снятия странами антивирусных ограничений мировой спрос на нефть во втором квартале этого года снизится не так сильно, как ожидалось еще в апреле, тем не менее он все равно будет сразу на 19,9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня второго квартала прошлого года и составит 79,3 млн б/с, следует из майского прогноза МЭА
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Коммерсантъвчера в 15:40

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Вести.Ruвчера в 06:27

Нефть дорожает в ожидании стабилизации рынка сырья

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На нефтяном рынке замечены признаки выздоровления

Коммерсантъвчера в 15:40

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РЕН ТВвчера в 05:00

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

ТАССвчера в 04:03
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Общество

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На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
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Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
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Новая воинская часть развернется в столице Хакасии

Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Стали известны результаты лечения плазмой пациентов с коронавирусом

Первый опыт лечения больных коронавирусом при помощи плазмы крови выздоровевших в Федеральном медико-биологическом агентстве был эффективен только у 8 пациентов из 20, вместе с тем у заражённых в крайне тяжелом состоянии эффекта вовсе не было.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
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Двух рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане

РИА Новости вчера в 21:14
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Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
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Политика

В России ответили на обвинения НАТО в информационной атаке на Запад

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:42
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Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
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Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

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Рожкова сообщила, что сегодня чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что у нее наблюдается слабая положительная динамика.
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Армия и оружие

Черноморский флот получит более десятка новых кораблей

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
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Происшествия

Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
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Общество

В мире появится первый триллионер

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером.
Lenta.ru вчера в 22:51
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Софи Кальчева объяснила, почему отказалась выходить замуж за Баскова

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«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Общество

На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин

Водители фур, застрявших у пункта пропуска с КНР в Приморье, начали массово уезжать домой, оставляя машины, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
РИА Новости вчера в 22:43
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Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
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Работник сахалинского автосервиса продал иномарку клиента

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В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин

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В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое

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Козак прибыл в Берлин для переговоров

Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины.
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Спорт-Экспресс вчера в 09:25
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Продажи новой «ГАЗели» начали в России

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Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
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