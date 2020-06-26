Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНефть дорожает второй день подряд

Утром цены на нефть продолжили расти, продолжив вчерашнюю тенденцию. В частности, марка Brent окрепла на 1,44% - до 41,64 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть дорожает более чем на 1% на оптимизме вокруг восстановления спроса

ПРАЙМ01:29

Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

News.ru01:57

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:24

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Rambler News Service03:53

Торги на биржах открылись ростом цен на нефть

ИА Красная Весна02:27

Мировые цены на нефть поднялись на 3% за сессию

REGNUMвчера в 16:51

Нефтяные котировки восстановились более чем на 5% после падения

Экономика сегоднявчера в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

РИА Новости вчера в 17:54
6,3K
Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
144
Кино

Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. перенесла премьеру новой картины Кристофера Нолана Довод с 17 июля на 12 августа.
NewInform 03:58
1
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

РБК вчера в 20:17
537
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
5,1K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
953
Музыка

Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

В реинкарнированном треке в основном звучит голос Давида, Серёгу можно услышать лишь в припеве.
News.ru вчера в 13:50
5
Футбол

Матч 25-го тура ЧР между «Тамбовом» и «Зенитом» пройдет без зрителей

Матч 25-го тура чемпионата России по футболу между "Тамбовом" и петербургским "Зенитом" пройдет без зрителей, сообщается на сайте "Тамбова".
РИА Новости 04:13
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,8K
Происшествия

В Воронеже нашли тело призывника: опекун уверена, что его убили контрактники

Опекун Дмитрия Ирина Самедова уверена, что молодого человека убили двое контрактников. Об этом Самедова сообщила в Instagram.
Sota.vision 03:59
Экономика

До 1 июля продлен прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель

Срок подачи заявлений о получении субсидии на компенсацию части своих затрат пострадавших от пандемии коронавируса отраслей продлен до 1 июля.
МонаВиста 23 июня в 08:45
34
Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
15
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
376
Политика

В ЦИК рассказали, как журналист Лобков смог проголосовать дважды

Журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков смог проголосовать дважды за поправки в Конституцию из-за человека, который «не выполнил свои обязанности соответствующим образом».
Свободная Пресса вчера в 09:25
2,8K
Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
32
Наука

Облысение может быть фактором риска заражения COVID-19

Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
Evo-rus.com 24 июня в 13:44
80
Кино

Актер дубляжа рассказал об особенностях перевода мата с английского

При переводе матерных слов в американских фильмах ругательства смягчаются, так как в английском звучат менее грубо.
Известия 24 июня в 09:28
1
Здоровье

Еще у 193 жителей Свердловской области подтвердили коронавирус

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 193 новых случая коронавирусной инфекции. Всего заболевших в регионе 11 877.
Екатеринбург Онлайн 03:07
2
Общество

WirtschaftsWoche (Германия): директор проекта ушел из «Северного потока — 2»

Коте был менеджером по развитию проекта и одним из директоров «Северного потока — 2». В его обязанности входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство проектом от планирования до ввода в эксплуатацию.
ИноСМИ 02:14
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
134
Общество

Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
46
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
1,9K
Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Газета.Ru 02:13
16
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
699
Общество

В Steam началась летняя распродажа

Распродажа завершится девятого июля в 20:00 мск. Пользователям будут доступны особые очки на этот период.
Evo-rus.com 03:36
3
Общество

С 2021 года ставка НДФЛ будет увеличена

Путин предложил с января следующего года ввести в стране прогрессивную шкалу НДФЛ.
Время Бухгалтера 23 июня в 10:31
3,3K
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького

Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС.
РБК вчера в 11:42
30
Футбол

Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
Чемпионат 03:35
Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 08:38
194
Общество

Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом

Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное