Нефть марки Brent 17 сентября неожиданно попала под сильнейшее давление, в результате чего произошло молниеносное падение цен более чем на 5%, с $68 за баррель в начале торгового дня до $63,60 к его закрытию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Политика Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» На встрече советников "нормандской четверки", которая состоялась 2 сентября Украина согласилась на "формулу Штайнмайера".

Происшествия Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Политика Маломуж рассказал о планах возвращения Крыма обратно на Украину Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Футбол ФК «Ростов» начал продажу билетов на матч с «Динамо» Началась продажа билетов на ближайший домашний матч ФК «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.

Происшествия В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 человек Не менее 30 фермеров погибли в результате ударов афганских ВВС, проведенных при поддержке американских военных, для уничтожения укрытия боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на востоке Афганистана, еще 40 земледельцев пострадали.

Общество «Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.

Шоу-бизнес Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

Происшествия Двойное убийство в Оренбуржье — погибли мать и сын В селе Старохалилово произошло двойное убийство — мертвыми обнаружены женщина и ее сын.

Наука Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.

Транспорт Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Общество Российский студент избежал отчисления из-за поддержки ЛГБТ Агентство утверждало, что один из студентов находится под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети.

Единоборства Зоозащитники пожаловались UFC на Хабиба из-за борьбы с медведем "PETA призывает UFC взвесить свои отношения с господином Нурмагомедовым, пока он не продемонстрирует четкое изменение в своем поведении в отношении животных и не проявит уважение, которое они заслуживают", – заявила глава британского филиала зоозащитников Элиза Аллен.

Гаджеты Опубликованы профессиональные фото на iPhone 11 Pro Фотограф Остин Манн (Austin Mann) опробовал камеру нового iPhone 11 Pro. Результатами он поделился в своём блоге.

Экономика Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20% Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).