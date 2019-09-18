Энергетика
REGNUMНефть: форс-мажор «сдувается» вместе с ценами
Нефть марки Brent 17 сентября неожиданно попала под сильнейшее давление, в результате чего произошло молниеносное падение цен более чем на 5%, с $68 за баррель в начале торгового дня до $63,60 к его закрытию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.
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Дроны и «пикирующий» рубль: «деревянный» идет вниз вслед за дешевеющей нефтью
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Нефть дешевеет: Brent - $68,42 за баррель, WTI - $61,89
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