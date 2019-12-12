Долгое развитие технологий приведет к угрозе того, что в будущем энергетический сектор столкнется с рисками в долгосрочной перспективе. В настоящее время, указывается в исследовании, генерирующие компании получают стабильную выручку от долгосрочных договоров на поставку мощностей.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Кино Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Общество Как в Москве простились с Юрием Лужковым 12 декабря прошли похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря в возрасте 83 лет в немецком Мюнхене.

Гаджеты Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.

Футбол Жиру может перебраться в «Интер» Как сообщает L'Equipe, интерес к 33-летнему французу проявляет «Интер», чей главный тренер Антонио Конте знаком с Жиру по работе в Лондоне.