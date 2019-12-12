Энергетика
Lenta.ruНефть и газ назвали угрозой будущему России
Долгое развитие технологий приведет к угрозе того, что в будущем энергетический сектор столкнется с рисками в долгосрочной перспективе. В настоящее время, указывается в исследовании, генерирующие компании получают стабильную выручку от долгосрочных договоров на поставку мощностей.
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Общество
В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации
Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Фигурное катание
Медведева вступилась за Туктамышеву после скандального промо-ролика
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Общество
Акции продавали все, а США против. Китай выкупил у Украины «Мотор Сич»
Китайская компания выкупила более 50% акций крупного украинского производителя авиационных двигателей АО «Мотор Сич», заявил президент компании Вячеслав Богуслаев 13 декабря во время своего визита на предприятие, сообщает информагентство Укринформ.
Культура
Лещенко оправдался за мат на Youtube-шоу Галкина
Общество
В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор
Футбол
Министра спорта Франции со стадиона во время матча прогнали болельщики
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню вынуждена была покинуть матч третьего дивизиона чемпионата страны между «Ред Стар» и «Кевийи-Руан» (1:0) из-за оскорблений со стороны болельщиков.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Общество
Как в Москве простились с Юрием Лужковым
12 декабря прошли похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря в возрасте 83 лет в немецком Мюнхене.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Политика
Бывшего президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам лишения свободы по делу о коррупции.
Футбол
Жиру может перебраться в «Интер»
Как сообщает L'Equipe, интерес к 33-летнему французу проявляет «Интер», чей главный тренер Антонио Конте знаком с Жиру по работе в Лондоне.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Футбол
Акинфеев хочет вместо прощального матча посетить пивбар
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Армия и оружие
Северная Корея провела крупное испытание оружия
Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Наука
Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде
Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Общество
Подсчитаны предположительные траты россиян на празднование Нового года
Треть респондентов - 33% собираются потратить на подготовку к Новому году около десяти тысяч рублей.