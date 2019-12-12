Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНефть и газ назвали угрозой будущему России

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Долгое развитие технологий приведет к угрозе того, что в будущем энергетический сектор столкнется с рисками в долгосрочной перспективе. В настоящее время, указывается в исследовании, генерирующие компании получают стабильную выручку от долгосрочных договоров на поставку мощностей.
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Нефть и газ назвали угрозой будущему России

Lenta.ru12 декабря в 08:55

России предсказывают падение спроса на нефть

Pravda.Ru12 декабря в 10:06

Темпы снижения выбросов углекислого газа в России останутся более низкими, чем в мире

Finam.Ru05:00
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

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Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
ТАСС вчера в 21:24
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Медведева вступилась за Туктамышеву после скандального промо-ролика

Газета.Ru вчера в 17:02
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Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 12 декабря в 08:31
Общество

Акции продавали все, а США против. Китай выкупил у Украины «Мотор Сич»

Китайская компания выкупила более 50% акций крупного украинского производителя авиационных двигателей АО «Мотор Сич», заявил президент компании Вячеслав Богуслаев 13 декабря во время своего визита на предприятие, сообщает информагентство Укринформ.
Красная весна вчера в 12:27
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Лещенко оправдался за мат на Youtube-шоу Галкина

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В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор

Газета.Ru вчера в 14:21
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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню вынуждена была покинуть матч третьего дивизиона чемпионата страны между «Ред Стар» и «Кевийи-Руан» (1:0) из-за оскорблений со стороны болельщиков.
Спорт-Экспресс 01:18
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Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru вчера в 15:08
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
Общество

Как в Москве простились с Юрием Лужковым

12 декабря прошли похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря в возрасте 83 лет в немецком Мюнхене.
Газета.Ru 12 декабря в 07:36
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
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Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой

Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
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Бывшего президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам лишения свободы по делу о коррупции.
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Футбол

Жиру может перебраться в «Интер»

Как сообщает L'Equipe, интерес к 33-летнему французу проявляет «Интер», чей главный тренер Антонио Конте знаком с Жиру по работе в Лондоне.
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Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
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Футбол

Акинфеев хочет вместо прощального матча посетить пивбар

Спорт-Экспресс вчера в 12:44
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
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Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
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В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня 12 декабря в 12:48
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
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Названы вызывающие бессонницу продукты

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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
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Северная Корея провела крупное испытание оружия

Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Наука

Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 06:16
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На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Общество

Подсчитаны предположительные траты россиян на празднование Нового года

Треть респондентов - 33% собираются потратить на подготовку к Новому году около десяти тысяч рублей.
Pravda.Ru 02:03
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