Энергетика
Lenta.ruНефть и газ назвали угрозой будущему России
Долгое развитие технологий приведет к угрозе того, что в будущем энергетический сектор столкнется с рисками в долгосрочной перспективе. В настоящее время, указывается в исследовании, генерирующие компании получают стабильную выручку от долгосрочных договоров на поставку мощностей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Экономика
Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
12.12.2019 Госдума приняла Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Происшествия
Пожар на складе в Москве потушен
Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Происшествия
В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в ноябре
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Общество
Из-за алиментов в России остаются невыездными 1,5 миллиона человек
Из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 миллиона россиян.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Финансы
Набиуллина высказалась по поводу трат из ФНБ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор больше не видит серьезных рисков для макроэкономики со стороны инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП.
Авто
Chevrolet представил Tahoe и Suburban новой генерации
Новые Tahoe и Suburban будут предложены клиентам на выбор с одним из трех моторов – 5,3-литровым или 6,2-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 425 л.с. соответственно, либо с 281-сильным дизельным агрегатом Duramax объемом 3.0 литра.
Политика
Путин поздравил Джонсона с переназначением
Владимир Путин поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с переназначением на пост.
Футбол
Тихонов сравнил игроков «Спартака» со своим поколением
Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов сравнил игроков нынешнего состава красно-белых со своим поколением — Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым.
Происшествия
В Гурьевске воспитатель заперла четырёхлетнего мальчика в темноте и забыла про него
В Гурьевске воспитатель детского сада №7 "Семицветик" заперла четырёхлетнего мальчика в кабинете и забыла про ребёнка.