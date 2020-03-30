Энергетика
Znak.comСтоимость российской нефти марки Urals упала до уровня 1999 года
Стоимость российской нефти марки Urals упала до 16,2 доллара за баррель, сообщает Argus Media . Издание отмечает, что это наименьший уровень с июня 1999 года. За неделю российский сорт подешевел на $5,51 за баррель.
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с чего всё началось
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.РБКвчера в 07:47
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