Энергетика

Znak.comZnak.comСтоимость российской нефти марки Urals упала до уровня 1999 года

Стоимость российской нефти марки Urals упала до 16,2 доллара за баррель, сообщает Argus Media . Издание отмечает, что это наименьший уровень с июня 1999 года. За неделю российский сорт подешевел на $5,51 за баррель.
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с чего всё началось
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет
 30 марта ценовое агентство Argus Media.
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Российская нефть подешевела до уровня 1999 года

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Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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Великобритания нуждается в украинской рабочей силе

Китайский коронавирус может стать причиной нехватки продуктов питания в Великобритании. Об этом информирует The Guardian.
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Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа

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Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

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Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
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Армия и оружие

В Ростехе рассказали об испытаниях истребителей Су-57

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РИА Новости вчера в 02:39
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
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Общество

Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободят от платы за капремонт до 1 июля

Жители многоквартирных домов Подмосковья освобождаются от платы за капитальный ремонт с 1 апреля по 1 июля - Воробьев.
ТАСС 03:04
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
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Власти Хакасии привлекут коммерческий кредит в 1,7 млрд рублей

Правительство Хакасии планирует привлечь коммерческий кредит в размере 1 млрд 755 млн рублей для погашения ранее взятого казначейского кредита.
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Энергетика

Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде

Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
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Скончалась первая пациентка с коронавирусом в Подмосковье

Оперативный штаб по борьбе и распространению коронавируса сообщил информационному агентству ТАСС о первом летальном исходе в Московской области.
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Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

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РБК вчера в 13:43
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Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
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Общество

Режим полной самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Чтобы предотвратить распространение коронавируса по региону, власти Забайкальского края с 31 марта ввели режим полной самоизоляции для населения.
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Ущерб от пожара на нефтехимическом заводе Уфы оценили в 152 млн рублей

Сумму ущерба предприятию следствие оценивает в 152 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.
РБК Уфа 00:41
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
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Экономика

Челябинские власти пообещали вдвое снизить налоги для малого бизнеса

Снижены будут ставки по "упрощенке", ЕНВД и патентной системе Наиболее пострадавшие от пандемии по коронавирусу предприниматели получат дополнительные меры поддержки от правительства Челябинской области.
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В Казахстане второй человек умер от коронавируса

Второй пациент в Казахстане скончался от коронавируса, сообщила во вторник руководитель управления общественного здравоохранения столицы республики Сауле Кисикова.
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Культура

Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости

Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
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Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
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