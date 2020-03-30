с чего всё началось

Стоимость российской нефти марки Urals упала до 16,2 доллара за баррель, сообщает Argus Media . Издание отмечает, что это наименьший уровень с июня 1999 года. За неделю российский сорт подешевел на $5,51 за баррель.

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня 1999 года

Игры GTFO покинет ранний доступ в следующем году Хардкорный кооперативный хоррор GTFO студия 10 Chambers Collective выпустила в ранний доступ Steam в декабре прошлого года.

Политика Великобритания нуждается в украинской рабочей силе Китайский коронавирус может стать причиной нехватки продуктов питания в Великобритании. Об этом информирует The Guardian.

Общество Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа Правительство России ввело ограничение на количество пассажиров из-за рубежа, которое могут принять аэропорты за одни сутки, заявили в рабочей группе по координации возвращения граждан при министерстве транспорта 30 марта в отчете на сайте ведомства.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Армия и оружие В Ростехе рассказали об испытаниях истребителей Су-57 После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Энергетика Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.

Общество Скончалась первая пациентка с коронавирусом в Подмосковье Оперативный штаб по борьбе и распространению коронавируса сообщил информационному агентству ТАСС о первом летальном исходе в Московской области.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Экономика Челябинские власти пообещали вдвое снизить налоги для малого бизнеса Снижены будут ставки по "упрощенке", ЕНВД и патентной системе Наиболее пострадавшие от пандемии по коронавирусу предприниматели получат дополнительные меры поддержки от правительства Челябинской области.

Происшествия В Казахстане второй человек умер от коронавируса Второй пациент в Казахстане скончался от коронавируса, сообщила во вторник руководитель управления общественного здравоохранения столицы республики Сауле Кисикова.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.