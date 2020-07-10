Энергетика
Московский КомсомолецНефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель
В интервью The Wall Street Journal эксперт пояснил, что снижение объемов инвестирования в нефтедобычу может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов. По его прогнозу, из-за такого финансового давления цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.
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