В интервью The Wall Street Journal эксперт пояснил, что снижение объемов инвестирования в нефтедобычу может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов. По его прогнозу, из-за такого финансового давления цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

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