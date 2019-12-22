Энергетика
Profinance.ruСтавки на рост цен на нефть Brent выросли до 7-месячного максимума
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на нефть Brent, которые торгуются на лондонской бирже ICE Futures Europe, выросла за неделю на 24 517 до 398 360 контрактов. Таким образом, нетто — длинная позиция стала максимальной за последние 7 месяцев. Показатель увеличивается вторую неделю подряд.
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