Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыНефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
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Нефть Brent подорожала более чем на 15%

News.ruвчера в 10:01

Цена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33

РБКвчера в 06:06

Нефть Brent дорожает более чем на 6%

РИА Новости02 апреля в 00:48

Brent подорожала более чем на 46%

ТАСС02 апреля в 10:44

Цена нефти Brent поднималась более чем на 40%

RT на русском02 апреля в 11:00

Цена нефти марки Brent выросла до $30

ИА Красная Весна02 апреля в 10:59

Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Известиявчера в 02:05
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Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

Woman.ru 02 апреля в 05:49
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Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
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Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 06:05
Авто

В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 02 апреля в 03:19
Политика

Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.
РБК вчера в 20:01
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Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
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Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело о фейках про коронавирус

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 07:49 — REGNUM В Российской Федерации возбуждено первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
REGNUM 00:49
Общество

В Москве четыре пациента скончались от коронавируса

В Москве умерли четыре пациента с двусторонней пневмонией, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном депздраве.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Москва, 4 апреля 2020, 07:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), соответствующий документ 3 апреля опубликован на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 00:23
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Телеканал ОТВ вчера в 01:03
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу

Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 14:54
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru вчера в 10:49
Кино

Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM вчера в 09:29
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Здоровье

Врач рассказал, надо ли дезинфицировать одежду от коронавируса

Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
ToDay News Ufa 02 апреля в 14:26
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru вчера в 03:26
Политика

Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса

Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 02 апреля в 07:56
Общество

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 02 апреля в 19:00
Шоу-бизнес

Погребняк, Самедов, Павлюченко и Овечкин снялись в новом клипе Бузовой

В ролике снялись многие российские звёзды, включая футболистов Павла Погребняка, Александра Самедова и Романа Павлюченко, а также хоккеиста Александра Овечкина.
Чемпионат вчера в 17:37
Футбол

Серия А отказалась от идеи возобновления чемпионата в конце мая

Итальянская Серия А не будет возобновлена в конце мая.
Евро-футбол.ру вчера в 16:39
Политика

Премьер Италии предупредил Еврокомиссию о конце «европейской мечты»

Власти ЕС и власти стран-членов должны руководствоваться не учебниками экономики, а принципом солидарности; спасать нужно не Италию, которая в нынешнем кризисе не виновата, а весь Евросоюз; если не будет принято необходимых мер, 2020-й может стать годом конца европейской мечты, написал Конте.
REGNUM вчера в 06:42
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
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NVIDIA продемонстрировала видеоигру Minecraft с трассировкой лучей

Megaobzor.com 01 апреля в 04:53
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 00:39
Политика

Путин выступает с обращением к гражданам

Президент РФ Владимир Путин выступает со вторым за последние восемь дней обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом.
ТАСС 02 апреля в 09:56
Шоу-бизнес

Кто может заменить Екатерину Андрееву на Первом канале

StarHit.ru вчера в 21:00
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