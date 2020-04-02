В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Политика Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.

Гаджеты Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020 Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.

Происшествия В Петербурге возбудили первое уголовное дело о фейках про коронавирус Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 07:49 — REGNUM В Российской Федерации возбуждено первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Общество В Москве четыре пациента скончались от коронавируса В Москве умерли четыре пациента с двусторонней пневмонией, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном депздраве.

Общество Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса Москва, 4 апреля 2020, 07:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), соответствующий документ 3 апреля опубликован на официальном сайте правовой информации.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Экономика Автосервисы приготовились к массовым банкротствам Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.

Политика Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика Премьер Италии предупредил Еврокомиссию о конце «европейской мечты» Власти ЕС и власти стран-членов должны руководствоваться не учебниками экономики, а принципом солидарности; спасать нужно не Италию, которая в нынешнем кризисе не виновата, а весь Евросоюз; если не будет принято необходимых мер, 2020-й может стать годом конца европейской мечты, написал Конте.

Экономика ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май "Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — говорится в пресс-релизе.