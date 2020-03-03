Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника
Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по итогам торгов повысились на 1,99 доллара и составили 46,75 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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