Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть марки Brent дорожает более чем на 3%

Минутами ранее показатель достигал 53,77 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,7%, до 48,49 доллара за баррель.
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Цена барреля нефти Brent превысила 51,9 доллара

Взгляд.рувчера в 01:02

Стоимость нефти Brent пытается вернуться к $52 за баррель

Росбалтвчера в 01:59

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

РБК02 марта в 16:18

Эхономика: Нефтяные цены продолжают расти

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Цены на нефть растут из-за новостей о рекомендациях экспертов ОПЕК+

News.ru04 марта в 01:07

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАСС03 марта в 06:30

Нефть уверенно дорожает на общем оптимизме

ПРАЙМвчера в 00:54
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Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
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Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Экспресс газета вчера в 10:42
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
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«Вояджер-2» возобновил работу и снова передает научные данные

Вечерний курьер 04 марта в 16:59
Общество

Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
РБК вчера в 14:24
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
РИА Новости 03:18
Политика

Украина пообещала поставлять воду в Крым канистрами

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль снова пообещал возобновить подачу воды в Крым, сообщает «Украинская правда».
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Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт вчера в 06:33
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Баскетбол

Леброн отреагировал на возвращение Карри после травмы

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возвращение на паркет Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), который провёл матч впервые за несколько месяцев, восстановившись после перелома руки, полученного в начале сезона.
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Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

Газета.Ru 02:06
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК вчера в 09:42
Политика

Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 03:39
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Финансы

Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей

Чистая прибыль Московской бирже выросла за 2019 г. на 2,4%, до 20,2 миллиарда рублей, следует из отчетности по МСФО.
Вести.Ru 04:32
Энергетика

ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
REGNUM вчера в 08:51
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 04 марта в 14:22
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru вчера в 04:28
Футбол

Агент заявил, что Чаловым активно интересуются европейские клубы

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о возможном отъезде в Европу нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.
ProstoProSport вчера в 09:58
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
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В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
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Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
МК-Спорт вчера в 05:23
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина

Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости 03:03
Биатлон

Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место

Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
ГЛАС.RU вчера в 12:39
Финансы

Биржевой курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 76 рублей, следует из данных Мосбиржи.
Банки.ру 04:00
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