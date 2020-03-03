Минутами ранее показатель достигал 53,77 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,7%, до 48,49 доллара за баррель.

Нефть марки Brent дорожает более чем на 3%

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