Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНефть марки Brent подорожала более чем на 3%

Нефть марки Brent дорожает в среду более чем на три процента, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 5.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель.
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Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

РИА Новостивчера в 22:15

Прогноз цены на нефть марки Brent на 25 марта. Версия букмекеров

Sport24.ruвчера в 08:20

Нефть марки WTI подорожала на 5%

Известиявчера в 22:18

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5%

ТАССвчера в 21:41

Цена нефти Brent опустилась ниже $27

Росбалтвчера в 15:06

Цены на нефть стабилизировались у отметки 28 долларов

Московский Комсомолецвчера в 23:26

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 24 марта в 15:00 MSK составил $27.77 за баррель

АК&Мвчера в 09:40
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Комментарии

Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Общество

В Исландии у пациента выявили сразу два штамма коронавируса

По данным журнала Reykjavík Grapevine, ссылающегося на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона, у одного из пациентов обнаружены сразу два штамма коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 17:45
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Технологии

«Ростелеком» и ЛитРес открывают бесплатный доступ к 150 тысячам электронных книг

С 26 марта компания «Ростелеком» и один из крупнейших российских сервисов электронных книг ЛитРес открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги».
Областная газета вчера в 06:22
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
Общество

В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом

В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Доступ1 00:15
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса

В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
АБН вчера в 13:21
Единоборства

Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

Победа 26 вчера в 08:47
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Общество

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Общество

Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы

Москва, 25 марта 2020, 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.
REGNUM вчера в 17:20
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России

Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г. Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600.
Ведомости вчера в 17:05
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК вчера в 13:58
Экономика

Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%

Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
REGNUM вчера в 18:19
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Здоровье

Минздрав разрешил назначать ибупрофен пациентам с коронавирусом

«Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача», — пояснила Малинников и добавила, что только врач может назначать пациенту препарат и прописывать конкретный курс лечения.
Live24 вчера в 08:12
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Здоровье

В Свердловской области подтверждены еще четыре случая коронавируса

Всего в Свердловской области, по информации Роспотребнадзора, зарегистрировано 13 случаев коронавируса.
RuNews24.ru 00:42
Политика

Лидер оппозиции победил на президентских выборах в Абхазии

В начале года в Абхазии разразился политический кризис, который закончился победой оппозиции.
Эхо Москвы 23 марта в 05:05
Общество

743 человека умерли от коронавируса в Италии за сутки

За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые привёл глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Псковское агентство информации вчера в 15:45
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
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