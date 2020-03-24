Энергетика
РИА НовостиНефть марки Brent подорожала более чем на 3%
Нефть марки Brent дорожает в среду более чем на три процента, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 5.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Комментарии
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
В Исландии у пациента выявили сразу два штамма коронавируса
По данным журнала Reykjavík Grapevine, ссылающегося на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона, у одного из пациентов обнаружены сразу два штамма коронавируса.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Технологии
«Ростелеком» и ЛитРес открывают бесплатный доступ к 150 тысячам электронных книг
С 26 марта компания «Ростелеком» и один из крупнейших российских сервисов электронных книг ЛитРес открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги».
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом
В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Общество
В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса
В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Экономика
Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Общество
В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Общество
Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы
Москва, 25 марта 2020, 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России
Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г. Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Экономика
Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%
Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
Минздрав разрешил назначать ибупрофен пациентам с коронавирусом
«Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача», — пояснила Малинников и добавила, что только врач может назначать пациенту препарат и прописывать конкретный курс лечения.
Экономика
Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ
Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
Здоровье
В Свердловской области подтверждены еще четыре случая коронавируса
Всего в Свердловской области, по информации Роспотребнадзора, зарегистрировано 13 случаев коронавируса.
Политика
Лидер оппозиции победил на президентских выборах в Абхазии
В начале года в Абхазии разразился политический кризис, который закончился победой оппозиции.
Общество
743 человека умерли от коронавируса в Италии за сутки
За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые привёл глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.