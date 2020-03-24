Нефть марки Brent дорожает в среду более чем на три процента, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 5.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель.

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Общество В Исландии у пациента выявили сразу два штамма коронавируса По данным журнала Reykjavík Grapevine, ссылающегося на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона, у одного из пациентов обнаружены сразу два штамма коронавируса.

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Общество В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Экономика Владельцы торговых центров просят правительство о помощи Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.

Общество Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы Москва, 25 марта 2020, 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.

Общество «Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г. Например, билеты в Санкт-Петербург в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, – 2300 руб. против 4600.

Экономика Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11% Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.

Здоровье Минздрав разрешил назначать ибупрофен пациентам с коронавирусом «Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача», — пояснила Малинников и добавила, что только врач может назначать пациенту препарат и прописывать конкретный курс лечения.

Общество 743 человека умерли от коронавируса в Италии за сутки За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые привёл глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.