Энергетика

RT на русскомRT на русскомНефть марки Brent дорожает более чем на 5%

По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

RT на русском05:33

Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5

ТАСС05:48

Цена нефти марки Brent выросла почти до $28

Красная весна00:47

Нефть подорожала на 3% к утру 24 марта, рубль также укрепился

Мойка7802:22

СМИ: Мировые цены на нефть начали рост

ИА Новороссия01:58

Стоимость нефти Brent поднялась выше $28 за баррель

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Кризис: последние новости 23 марта. Россию ждет экономическая депрессия, кризис будет страшнее 2008 года, цены на бензин вырастут

URA.Ruвчера в 11:08
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Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
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Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов

Обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.
Российская газета 05:07
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Общество

МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
RT на русском 04:57
Общество

Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ

Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Эхо Москвы в Перми 05:01
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
ТАСС вчера в 02:41
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Экономика

Аналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
Городовой 02:13
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Технологии

Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО

Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
РБК 03:10
Авто

Volkswagen останавливает производство в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Quto.ru 04:38
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Общество

Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат

РИА Новости 04:21
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.
RT на русском 02:22
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Общество

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
РБК вчера в 02:41
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Общество

В Волгограде выявили первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
РИА Новости 05:16
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
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Samsung представила чипы для беспроводных наушников

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Общество

В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян

Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:04
Здоровье

Медики владимирской скорой помощи оказались без защиты от коронавируса

В настоящее время информация с противоэпидемической защитой фельдшеров станции скорой помощи во Владимире проверяется.
ГТРК Владимир вчера в 02:58
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Известия вчера в 13:14
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

ТАСС 03:31
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