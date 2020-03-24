Энергетика
RT на русскомНефть марки Brent дорожает более чем на 5%
По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.
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Общество
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Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
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Авто
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"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
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Общество
Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат
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Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
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Общество
В Волгограде выявили первый случай коронавируса
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Политика
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
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Медики владимирской скорой помощи оказались без защиты от коронавируса
В настоящее время информация с противоэпидемической защитой фельдшеров станции скорой помощи во Владимире проверяется.
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Экономика
Торговля обналичила коронавирус
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.