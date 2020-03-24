Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

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Кризис: последние новости 24 марта. Банки повышают ипотечные ставки, правительству предложили объявить «кредитные каникулы», в России вырастет безработица

URA.Ru11:25

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Известия06:00

Цена на нефть марки Brent на торгах превысила $28 за баррель

Газета.Ru13:54

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

RT на русском05:33

Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5

ТАСС05:48

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Коммерсантъвчера в 23:55
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