Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

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