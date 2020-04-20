Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать667

Подробнее о событии

Цена на нефть WTI падает более чем на 26%

RT на русском06:22

Цена нефти WTI обвалилась до минимума с 1998 года

НТВ09:54

Цена нефти WTI упала до уровня 1998 года

ТАСС08:47

Нефть марки Brent на бирже в Лондоне упала более чем на 6 процентов

Эхо Москвы08:30

Цена нефти WTI опустилась ниже 11 долларов впервые с декабря 1998 года

РИА Новости10:24

Нефтяной фьючерс на WTI упал ниже $11 за баррель

ИА Красная Весна10:12

Нефть WTI упала до минимума за 21 год

РБК08:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:47, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху

Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru 01:11
46
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
75
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
7,1K
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
1
Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
96
Биатлон

СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону

Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
1,8K
Происшествия

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
3,7K
Кино

Списком лучших фильмов о путешествиях во времени поделился Джеймс Ганн

Live24 03:50
8
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,8K
Политика

Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
6
Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
182
Общество

Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии

Как сообщает ToDay News Ufa, Германия все еще находится в начале эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 10:32
1
Футбол

В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

РИА Новости 10:26
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
779
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1K
Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
118
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,9K
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
51
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
474
Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
2
Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
Известия 05:35
282
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился забавным видео со старшими детьми

WMJ.ru 01:42
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
7
Здоровье

Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
3
Здоровье

Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90

Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 10:20
Политика

Участников Парада Победы отправят на карантин

Военное дело 05:02
45
Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
245
Как работают Яндекс.Новости?
Главное