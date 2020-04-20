Энергетика
REGNUMНефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
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В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
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В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
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В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
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Газета.Ru 10:13
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Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90
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