Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Цена нефти WTI упала до уровня 1998 года

РЕН ТВ09:27

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RT на русском06:22

Цена нефти WTI упала до уровня 1998 года

ТАСС08:47

Цена на нефть WTI упала ниже $14 впервые за 21 год

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Цены на нефть в Техасе стремятся к нулю

НТВ06:40

Нефть марки Brent на бирже в Лондоне упала более чем на 6 процентов

Эхо Москвы08:30

Цена нефти WTI упала ниже 13 долларов за баррель впервые за 21 год

РИА Новости06:59
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Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию

С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
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Путин предупредил о пике коронавируса

Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
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Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Экономика

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Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
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Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

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Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского

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В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
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Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам

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В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»).
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Шнуров показал редкий кадр с полуобнаженной женой

Музыкант Сергей Шнуров редко публикует в соцсетях снимки с четвертой женой Ольгой Абрамовой.
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Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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Эпидемиолог выступил за продление самоизоляции после пика эпидемии

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Медик напомнил, как не заразиться коронавирусом

Доктор медицинских наук Игорь Степанян назвал несколько простых правил, которые помогут избежать заражения коронавирусом.
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В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса

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Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
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Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией

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