Энергетика
REGNUMНефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь
Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня.
News.ru 09:01
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Игры
Crysis Remastered включит в себя основную игру и, возможно, Warhead
Несколько дней назад Crytek сообщила, что работает над ремастером Crysis.
Игромания.ру вчера в 14:52
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Культура
Минкультуры сообщило о мерах финансовой поддержки музеев и театров
Министерство культуры РФ разрабатывает меры по поддержке подведомственных учреждений, которые терпят убытки из-за ситуации с коронавирусом, сообщила глава министерства Ольга Любимова.
Ридус 08:44
Гаджеты
Флагман Nokia 9.3 PureView может получить подэкранную камеру
Выход нового смартфона ожидается в конце лета или в начале осени.
Astera 08:27
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Политика
Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Обновлено 15:35 Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 08:40
Наука
Определен характер отношений морских лилий и их симбионтов
Rusargument 18 апреля в 14:55
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Ранее фолловеры в социальных сетях обвиняли знаменитость в излишней «искусственности» — девушка активно пользуется услугами косметологов, прибегая к контурной пластике и увеличению губ, наращивает волосы и ресницы, сделала операцию по увеличению груди.
iReactor 06:41
Общество
Охлобыстин заявил, что на Пасху ходил в храм, но ничего не нарушал
Актер и бывший священник Иван Охлобыстин подтвердил, что на Пасху ходил в храм Софии Премудрости Божией в Москве, но заявил, что ничего не нарушал.
Коммерсантъ 06:31
Армия и оружие
Ультиматум российским военным поставили турецкие террористы
Турецкие террористы обратились к российским военным при помощи листовок, на которых попросили «уйти по-хорошему».
ИнфоСМИ 06:42
Технологии
Мобильные банки признали опасными для хранения денег
Банки не уделяют достаточно внимания защите исходного кода, хранят важные данные на мобильных устройствах в открытом виде, допускают ошибки, позволяющие обходить механизмы аутентификации и авторизации.
Lenta.ru 07:55
Здоровье
«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог
В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
Политика
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Авто
АвтоВАЗ изменил условия гарантии на автомобили Lada
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